Aktien Frankfurt: Autowerte drücken Dax wieder unter 11300 Punkte

Schwache Autoaktien haben den Dax am Montag nach anfänglichen moderaten Gewinnen wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 11 300 Punkten gedrückt. Angesichts drohender Strafzölle aus den USA liessen die Anleger lieber ihre Finger von Autowerten. Wegen eines Feiertags in den USA waren die Umsätze aber recht gering. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,17 Prozent auf 11 280,60 Punkte nach.