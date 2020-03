Aktien Frankfurt: Börsencrash - Panik vor Ölpreiskrieg und Coronavirus

Schwarzer Montag am deutschen Aktienmarkt: Panikartig haben die Anleger zu Wochenbeginn auf wachsende Rezessionssorgen und die zusätzliche Gefahr eines Ölpreiskrieges reagiert. Gleich zum Handelsstart kam es zum Börsencrash. Der Dax raste in wenigen Minuten fast 1000 Punkte auf unter 10 600 Punkte abwärts. Die Gewinne aus dem vergangenen Jahr sind damit weg. Am Ölmarkt waren zuvor die Preise zeitweise um 30 Prozent eingebrochen und damit so stark wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. "Der heutige Handelstag dürfte in die Geschichtsbücher eingehen", konstatierte ein Marktbeobachter.