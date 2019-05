Aktien Frankfurt: Börsianer bleiben trotz Stabilisierung skeptisch

Nach dem jüngsten Rücksetzer hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas stabilisiert. Der Dax hielt sich am Feiertag "Christi Himmelfahrt" bis zum Mittag durchweg im Plus und notierte zuletzt um 0,60 Prozent höher bei 11 908,39 Punkten. Am Vortag war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Auch der MDax der mittelschweren Unternehmen konnte sich wieder etwas fangen und legte um 0,64 Prozent auf 24 910,94 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte ebenfalls in dieser Grössenordnung vor.