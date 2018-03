Aktien Frankfurt: Breite Erholung - Automobilaktien sind besonders gesucht

Die Zeichen am deutschen Aktienmarkt stehen zum Wochenbeginn auf Erholung. Nach einer rabenschwarzen Vorwoche mit einem Dax -Verlust von gut 500 Punkten stieg der Leitindex am frühen Montagnachmittag um 0,61 Prozent auf 11'958,83 Punkte. Damit schloss sich der Dax dem vorbörslichen Trend an der Wall Street an, wo es zum Handelsbeginn mit den Kursen noch kräftiger als am deutschen Markt nach oben gehen dürfte.