Aktien Frankfurt: Brexit-Volten beeindrucken Dax kaum - Nur 'kleiner Rücksetzer'

Die Vollbremsung beim Brexit und drohende Neuwahlen in Grossbritannien haben den Dax am Mittwoch nur mässig beeindruckt. Der deutsche Leitindex schaffte es nach einem verhaltenen Auftakt auf ein neues Hoch seit Juli vergangenen Jahres, wo ihm allerdings schnell die Kraft ausging - am Nachmittag stand noch ein Plus von 0,06 Prozent auf 12 762,57 Punkte zu Buche. Der MDax für mittelgrosse Werte verlor zuletzt 0,40 Prozent auf 26 141,29 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,28 Prozent auf 3594,77 Zähler.