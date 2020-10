Aktien Frankfurt: Corona-Angst lässt Dax einknicken

Die Notierungen am deutschen Aktienmarkt sind am Donnerstag unter der Last steigender Corona-Infektionen eingebrochen. Die lange hoffnungsvolle Stimmung an den Börsen schlägt angesichts der zunehmenden Sorge vor erneut scharfen Einschnitten für die Wirtschaft in Angst um. Nach den strengeren Vorschriften in zahlreichen Ländern, darunter Deutschland, schliessen Marktexperten inzwischen auch einen erneuten Lockdown in Europa nicht mehr aus. Der Dax reagierte darauf am Donnerstag mit deutlichen Verlusten von zuletzt minus 2,92 Prozent auf 12 647,42 Zähler. Zeitweise war er knapp unter die Marke von 12 600 Punkten gefallen.