Aktien Frankfurt: Daimler hebt die Stimmung - EU-Gipfel entscheidender Impuls

Eine überraschend robuste Geschäftsentwicklung von Daimler hat am Freitag der Autobranche und auch dem Dax Rückenwind verliehen. Der deutsche Leitindex rückte am frühen Nachmittag um 0,44 Prozent auf 12 931 Punkte vor. Auf Wochensicht zeichnet sich bislang ein Plus von 2,4 Prozent ab. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen ohne grössere Impulse.