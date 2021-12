Aktien Frankfurt: Dax auf Richtungssuche

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch eine vorweihnachtliche Atempause gegönnt. Der Dax notierte am Nachmittag 0,09 Prozent tiefer bei 15 433,43 Punkten. Er bewegte sich damit weiterhin knapp unter der am Montag gerissenen einfachen 200-Tage-Linie, die den langfristigen Trend signalisiert. Der MDax legte um 0,16 Prozent zu auf 34 400,46 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um rund 0,1 Prozent.