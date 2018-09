Aktien Frankfurt: Dax auf Talfahrt - Angst vor schnellen US-Zinsanhebungen

Der Dax hat am Freitag seine Talfahrt fortgesetzt. Nachdem am Vortag erstmals wieder seit Anfang April die psychologisch wichtige 12 000-Punkte-Marke gefallen war, herrscht weiterhin hohe Nervosität. Gute US-Arbeitsmarktdaten nährten die Sorgen in puncto schnell steigender Zinsen in den USA. Zudem bleiben der internationale Handelskonflikt sowie die Währungskrisen in Schwellenländern zentrale Themen. Hinzu kamen enttäuschenden Daten zur deutschen Industrie und zur Exportwirtschaft. Zuletzt notierte der Dax 0,38 Prozent tiefer bei 11 909,40 Zählern.