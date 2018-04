Aktien Frankfurt: Dax auf Talfahrt wegen Zinsangst

Am deutschen Aktienmarkt greift am Mittwoch erneut die Zinsangst um sich. Der Dax bekam seine Quittung dafür, dass er es in den vergangenen Tagen nicht nachhaltig über die Marke von 12 600 Punkten schaffte. Er fiel zuletzt um 1,24 Prozent und 12 395,49 Punkte, zeigte sich damit aber bereits wieder etwas erholt vom Tagestief bei 12 312 Punkten. Am Vorabend hatten auch die US-Börsen deutlich Federn gelassen.