Aktien Frankfurt: Dax behäbig am Tag der US-Zinsentscheidung

Am Tag der US-Zinsentscheidung hat der Dax seine Gewinne aus dem frühen Handel nahezu komplett abgegeben. Gegen Mittag präsentierte sich das deutsche Leitbarometer behäbig und notierte mit plus 0,05 Prozent kaum verändert bei 13 104 Punkten. Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Quartalszahlen und Ausblicke von Unternehmen stiessen auf unterschiedliches Echo stiessen. So freuten sich die Anleger etwa über die Geschäftsentwicklung von Mercedes-Benz, während Adidas enttäuschte.