Aktien Frankfurt: Dax bewegt sich weiter kaum

Zu einem weiteren Test der Marke von 11 400 Punkten kam es damit zunächst nicht. Mit einem Schritt über diese Schwelle könnte der Dax seinen Abwärtstrend seit Ende September verlassen. Vor dieser Richtungsentscheidung scheuten die Anleger dann aber erneut zurück, auch wenn Aussagen von Larry Kudlow, dem Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, für mehr Zuversicht auf eine Lösung des Handelskonfliktes mit China sorgten.

Der Index mittelgrosser Unternehmen MDax legte nach zwischenzeitlichem Minus zuletzt um 0,08 Prozent zu auf 23 422,04 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um rund ein halbes Prozent.

Am Abend könnte es aus einer Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auch Signale für die Geldpolitik der USA geben. Die Anleger dürften sehr genau auf Hinweise für eine möglicherweise langsamere Straffung achten.

Aktien von Continental droht derweil ein frisches Fünfjahrestief: Sie verloren zeitweise fast 7 Prozent und waren mit Abstand der grösste Dax-Verlierer. Börsianer verwiesen auf einen negativen Analystenkommentar mit deutlich gestutzten Gewinnschätzungen. Bereits tags zuvor hatten die Papiere Schwäche gezeigt.

Auch Papiere der Munich Re zeigten klare Schwäche. Der Vorstandschef Joachim Wenning hielt auf einem Treffen mit Journalisten zwar grundsätzlich an seinem Jahresgewinnziel von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro fest. Der Top-Manager äusserte sich allerdings angesichts der jüngsten Schäden ein wenig vorsichtiger: "Im Lichte der Schadenentwicklung im vierten Quartal ist es glaube ich ratsam zu sagen: Langsam mal, nicht den Mund zu voll nehmen."

Aufwärts ging es indes für die Papiere von SAP . Ein boomendes Cloud-Geschäft hat dem US-Rivalen Salesforce im dritten Quartal ein überraschend starkes Umsatzplus beschert. Analysten waren voll des Lobes. Auch für die Walldorfer ist ein Erfolg in der Cloud von entscheidender Bedeutung.

Sehr gefragt sind im MDax Aroundtown nach aktuellen Geschäftszahlen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist hat in den ersten neun Monaten dank höherer Mieten und jüngster Zukäufe deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor.

K+S-Papiere profitierten von einem Einstieg des US-Investors und Hedgefonds-Managers Kenneth Griffin, dem nun gut 3 Prozent der Anteile am Salz- und Düngemittelproduzenten gehören.

Deutlich unter Druck gerieten dagegen Vapiano mit einem Abschlag von zeitweise mehr als elf Prozent. Die Restaurantkette rudert bei der Prognose weiter zurück und begründet dies unter anderem mit der unter den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung in Europa.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 141,31 Punkte. Der Bund-Future büsste 0,04 Prozent ein auf 160,97 Punkte. Der Euro bewegte sich mit 1,1288 US-Dollar wenig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1328 Dollar festgesetzt./ag/jha/

--- Von Alex Gibson, dpa-AFX ---

(AWP)