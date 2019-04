Aktien Frankfurt: Dax bleibt nach starkem Wochenstart stecken

Erschwerend hinzu kam, dass der Dax wie schon am Vortag an der 200-Tage-Linie scheiterte. Diese verläuft gegenwärtig knapp über 11 700 Zählern und hat als Indikator für den längerfristigen Indextrend am Markt recht hohe Bedeutung. Schon Mitte März war der Dax an diesem Widerstand ausgebremst worden.

Der Index der mittelgrossen Werte MDax rückte am Dienstag um 0,16 Prozent auf 25 103,95 vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam wie auch der Dax kaum vom Fleck.

Neuer Schwung in die Kurse könnte am frühen Nachmittag kommen. Dann werden in den USA die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht. "Die Erwartungen sollten aber nicht zu hoch gesteckt werden", sagte Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba. Vor allem beim Flugzeughersteller Boeing seien die Aufträge im Februar schwach gewesen, so dass der gesamte Auftragseingang deutlich zurückgegangen sein könnte.

Bei den Unternehmen rückt das Stahl-Gemeinschaftsunternehmen von Thyssenkrupp und Tata Steel wieder in den Fokus. Die EU-Kommission verlängerte die Prüfungsfrist hierfür dem Vernehmen nach bis zum 5. Juni. Thyssenkrupp-Chef sprach am Vormittag von weitreichenden Zugeständnissen, die die Bedenken der EU-Kommission gegen den Deal ausräumen sollten. Die Thyssenkrupp-Aktie gab dennoch leicht nach.

Anleger verkauften Aktien der Deutschen Post , nachdem die Citigroup die Kaufempfehlung gestrichen hatte. Deutsche Post verloren am Dax-Ende gut zwei Prozent. Im MDax setzten sich Lanxess mit einem Aufschlag von 4,4 Prozent an die Spitze, angetrieben von einem positiven Kommentar der Commerzbank.

In den hinteren Börsenreihen erfreute der IT-Leasinganbieter Grenke mit einem starken Neugeschäft im ersten Quartal. Die Aktien legten um 0,6 Prozent zu.

Abseits der grossen Indizes waren Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene mit fast fünf Prozent Kursplus gefragt. Das Unternehmen hatte im Vorfeld eines Medizinerkongresses in den USA weitere positive Erkenntnisse für eine neuartige Krebstherapie veröffentlicht. Papiere der auf Hautkrankheiten spezialisierten Biofrontera verteuerten sich um fast zehn Prozent. Der japanische Pharmakonzern Maruho will den Anteil an Biofrontera von gut 20 auf knapp 30 Prozent aufstocken./bek/fba

(AWP)