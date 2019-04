Aktien Frankfurt: Dax bleibt in Schwung - Neues Jahreshoch

Der Aufschwung am deutschen Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte wegen der Hoffnung auf eine baldige Lösung im US-chinesischen Handelsstreit fortgesetzt. Der Dax kletterte auf den höchsten Stand seit Oktober. Am Mittwochmittag notierte der deutsche Leitindex noch 1,19 Prozent im Plus bei 11 894,78 Punkten.