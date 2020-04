Aktien Frankfurt: Dax bröckelt ab nach EZB-Zinsentscheid

Dem deutschen Aktienmarkt ist nach der jüngsten Erholungsrally am Donnerstag Puste ausgegangen. Nach den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank am Nachmittag kamen weitere moderate Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende auf. An diesem Freitag ruht der Handel in Frankfurt feiertagsbedingt.