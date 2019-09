Aktien Frankfurt: Dax dämmt Wochenminus weiter ein

Der Dax hat zu Wochenschluss an seine freundliche Vortagstendenz angeknüpft. Der deutsche Leitindex baute sein Plus am Freitag gegen Mittag mit 12 384,58 Punkten auf 0,78 Prozent aus. Er eroberte die runde Marke von 12 300 Punkten spielend wieder zurück und dämmte sein bisheriges Wochenminus auf 0,7 Prozent ein.