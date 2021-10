Aktien Frankfurt: Dax erholt sich - Inflationssorgen rücken in den Hintergrund

Der Dax hat am Donnerstag einen erneuten Erholungsversuch gewagt. Auftrieb gaben dem deutschen Leitindex nachlassende Inflationssorgen und ein Kompromissvorschlag im US-Schuldenstreit. Das Börsenbarometer überwand die zuletzt umkämpfte Marke von 15 000 Punkten und notierte am frühen Nachmittag 1,36 Prozent im Plus bei 15 176,63 Punkten.