Aktien Frankfurt: Dax-Erholung von Kurseinbruch währt nur kurz

Am deutschen Aktienmarkt ist die Erholung nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn verpufft. Der Leitindex Dax war im frühen Handel am Dienstag noch um mehr als 1 Prozent in die Höhe geschnellt, bevor der Schwung allmählich nachliess. Am späten Vormittag rutschte das Börsenbarometer minimal ins Minus und notierte zuletzt prozentual nahezu unverändert bei 15 132,93 Punkten.