Aktien Frankfurt: Dax erreicht höchsten Stand seit Ende Februar

Nach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag am deutschen Aktienmarkt wieder zugegriffen. Der Dax kletterte auf den höchsten Stand seit sieben Wochen und lag am Nachmittag mit 1,06 Prozent im Plus bei 12 523,31 Punkten. Am New Yorker Aktienmarkt zeichnet sich eine Fortsetzung der zuletzt guten Entwicklung ab - unter anderem gestützt durch einen guten Jahresauftakt von Goldman Sachs . Zudem stützte der schwächelnde Euro, der vom Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen belastet wurde.