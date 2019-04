Aktien Frankfurt: Dax etwas erholt nach zwei schwachen Tagen

Die kleinere Korrektur am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch vor geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank eine Pause eingelegt. Der Dax legte am späten Vormittag um 0,38 Prozent auf 11 895,20 Punkte zu. An den vergangenen beiden Tagen hatte er sich von der Marke von 12 000 Punkten entfernt, die er erst in der vergangenen Woche erstmals seit Monaten zurückerobert hatte. Anleger hatten nach der Erholungsrally Luft geholt.