Aktien Frankfurt: Dax fällt moderat - Zahlenflut bestimmt das Geschehen

Viel Licht und Schatten in den zahlreichen am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsberichten grosser Unternehmen hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtiger gestimmt. Am frühen Nachmittag fiel der Dax um 0,45 Prozent auf 12 999,79 Punkt.Der MDax der mittelgrossen Werte gab um 0,14 Prozent auf 27740,98 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 fiel 0,41 Prozent auf 3349,49 Punkte. US-Arbeitsmarktdaten lieferten am Nachmittag zunächst keine frischen Impulse.