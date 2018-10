Aktien Frankfurt: Dax fällt wieder - Techwerte drücken die Stimmung

Der Kursrutsch beim Dax geht am Freitag in die nächste Runde. Enttäuschende Ausblicke der US-Technologiegiganten Alphabet und des Internetkaufhauses Amazon wurden am Markt als Hauptgrund dafür genannt, dass der Erholungsversuch vom Vortag zumindest vorerst nur ein Intermezzo blieb. Der Leitindex sackte am Nachmittag um 1,05 Prozent auf 11 188,50 Punkte ab.