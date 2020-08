Aktien Frankfurt: Dax-Gewinne bröckeln

Der Dax hat am Montagnachmittag seine Gewinne etwas verringert. Er notierte zuletzt mit plus 0,12 Prozent auf 13 048,67 Punkten, nachdem ihn Konjunkturoptimismus nach erfreulichen China-Daten am Vormittag zeitweise bis auf 13 148 Zähler getragen hatte. An der Wall Street werden inzwischen moderate Verluste zum Wochenauftakt erwartet, dies dämpfte hierzulande etwas die Freude.