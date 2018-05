Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinn nahezu ab

In einem ruhigen Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt hat der Dax seine Gewinne zuletzt fast vollständig eingebüsst. Nachdem der Leitindex im frühen Handel erstmals seit Anfang Februar wieder die Marke von 13 000 Punkten übersprungen hatte, stand er am Nachmittag nur noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 12 957,44 Punkten und damit klar unter der runden Marke.