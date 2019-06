Aktien Frankfurt: Dax gibt leicht nach - Iran und G20 im Fokus

Wenige Tage vor dem G20-Gipfel, auf dem US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping über den bislang ungelösten Handelskonflikt sprechen wollen, dominierte Zurückhaltung. "Scheitern die Gespräche in Osaka erneut und dann wohl für lange Zeit, würde die Gefahr einer weltweiten Rezession deutlich steigen", warnte die Experten vom Broker CMC Markets in einem Kommentar.

Die Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne dürften in diesem Fall spürbar sein. "Dann wären die Gewinnwarnungen von Lufthansa und Daimler nur der Anfang einer ganzen Reihe von Prognosesenkungen noch vor oder während der nächsten Berichtssaison", heisst es in dem Kommentar weiter. Hinzu kommt die angespannte Lage zwischen dem Iran und den USA. Nach neuen Sanktionen erscheinen die Fronten zwischen den Staaten verhärtet.

Charttechnisch befindet sich der Dax nach Einschätzung von Dirk Oppermann, Analyst bei der DZ Bank, in einer "Konsolidierungsbewegung". Das Rückschlagpotenzial reiche etwa 12 125 Punkte.

Auch im breiteren Markt scheint die jüngste Börsenrally zunächst verpufft: Der MDax , in dem die Aktien mittelgrosser Unternehmen vertreten sind, lag zuletzt kaum verändert bei 25 469,56 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag leicht im Minus.

Bei den Standardwerten hielten sich die Kursveränderungen in Grenzen. Infineon erholten sich um 1,2 Prozent und waren damit stärkstes Dax-Mitglied. Selbst zwischenzeitlich sehr starke Osram-Aktien profitierten zuletzt nur noch wenig vom Verkauf des schwächelnden Leuchtengeschäfts durch die Lichtkonzerns. Die Sparte Siteco geht an die Beteiligungsgesellschaft Stern Stewart Capital. Die Papiere lagen mit 1 Prozent im Plus.

Puma-Aktien schafften es mit 1,5 Prozent Kursgewinn auf einen neuen Rekordstand. Beim Biotech-Unternehmen Morphosys nutzten Aktionäre den starken Anstieg am Vortag dagegen für Verkäufe. Der Aktienkurs fiel um 3 Prozent.

Am Rentenmarkt blieb die Umlaufrendite bei minus 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 144,73 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 172,66 Punkte.

Der Euro blieb stabil und kostete zuletzt 1,1387 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1394 Dollar festgesetzt./ag/mis

(AWP)