Aktien Frankfurt: Dax gibt leicht nach - Wirecard-Aktie auf Erholungskurs

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten weiter auf einen neuen Trend. Der Dax büsste am Montag bis zur Mittagszeit 0,15 Prozent auf 11 164,15 Punkte ein. Ein Sprung des Dax über sein jüngstes Hoch bei knapp über 11 300 Punkte erscheint aktuell unwahrscheinlich. Im Fokus blieb die Aktie von Wirecard, die in der vergangenen Woche nach Vorwürfen in der "Financial Times" zu angeblichen Geschäftspraktiken des Zahlungsabwicklers um 35 Prozent eingebrochen war. Sie schlug nun einen Erholungskurs ein.