Aktien Frankfurt: Dax gibt nach Vortagsrally und Zahlenflut moderat nach

Der Dax hat am Donnerstag einen kleinen Teil seiner kräftigen Vortagesgewinnen wieder eingebüsst. Am frühen Nachmittag wurde der Druck ein wenig grösser, da auch in den USA zum Börsenstart Kursverluste erwartet werden. Der Leitindex sank zuletzt um 0,44 Prozent auf 12 745,71 Punkte, nachdem er zur Wochenmitte um 1,5 Prozent nach oben geklettert war. Im Fokus der Anleger stehen zahlreiche Quartalsberichte, sechs davon von Dax-Konzernen.