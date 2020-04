Aktien Frankfurt: Dax gönnt sich Atempause nach Erholungsrally

Dem deutschen Aktienmarkt ist nach der jüngsten Erholungsrally am Donnerstag etwas die Luft ausgegangen. Börsianer verwiesen auf vereinzelte Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende, um nicht von möglichen Corona-Hiobsbotschaften überrascht zu werden. An diesem Freitag ruht der Handel in Deutschland feiertagsbedingt.