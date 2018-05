Aktien Frankfurt: Dax hält sich knapp über 13 000 Punkten

Nach zwei heissen Tagen in der Berichtssaison herrscht unternehmensseitig Ebbe. Einige Studien von Analysten sorgen gleichwohl für Bewegung bei Einzelwerten. Am Nachmittag könnten Verbraucherpreise aus den USA Beachtung finden.

Für den MDax ging es bisher um 0,15 Prozent auf 26 721,49 Punkte hoch. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gewann 0,14 Prozent auf 2777,30 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank indes um 0,28 Prozent auf 3559,91 Punkte.

Der US-Aktienmarkt hatte zur Wochenmitte merklich zugelegt. Auch in Asien gab es Gewinne. Die geopolitischen Spannungen lassen zum Teil wieder etwas nach. Den US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran sehen viele Händler eingepreist. Zudem zeigte US-Präsident Donald Trump vor einem geplanten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Zuversicht. Im Nahen Osten bleibt die Lage aber angespannt.

Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank verwies zudem auf den seit Tagen schwachen Euro zum US-Dollar, der den deutschen Aktienmarkt antreibe. Ein Erstarken der Gemeinschaftswährung sei derzeit nicht in Sicht, daher könnte es weiter nach oben gehen, so der Experte. Ein nachgebender Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen generell verbessern. Am Donnerstag legte der Euro zwar wieder etwas zu, blieb aber unter 1,19 Dollar.

Einige Aktien am deutschen Markt werden an Himmelfahrt mit Dividendenabschlag gehandelt und erscheinen daher nur optisch schwächer. Im Dax sind dies die Papiere des Sportartikelherstellers Adidas , des Versicherers Allianz , des Energiekonzerns Eon , des Baustoffkonzerns HeidelbergCement und des Immobilienkonzerns Vonovia .

Topwert im Dax waren die Papiere von Merck KGaA mit plus 1,7 Prozent auf 83,50 Euro. Die Citigroup hatte sich positiv zu dem Pharma- und Chemiekonzern geäussert. Kurzfristige Herausforderungen seien eingepreist, die Wachstumsaussichten aber nicht. Im besten Fall könnte der Aktienkurs bis auf 163 Euro steigen, so die Analysten. Dies wäre fast eine Verdoppelung. Die Siemens-Aktien bauten ihren starken Vortagesgewinn auf Platz zwei im Dax um weitere 1,5 Prozent aus.

Die Papiere der Aareal Bank erholten sich im MDax von ihren Vortagesverlusten, indem sie um gut 2 Prozent zulegten. Besser waren nur die Anteile des Elektronikhändlers Ceconomy mit plus 2,1 Prozent.

Im TecDax gewannen die Aktien von SMA Solar mehr als 1 Prozent. Händler verwiesen auf jüngste Entwicklungen im US-Bundesstaat Kalifornien, wo Solarmodule ab 2020 für fast alle gebauten Häuser Pflicht werden sollen. Der Stimmung gegenüber den SMA-Aktien sei dies förderlich.

An der TecDax-Spitze sprangen die in diesem Jahr bislang sehr schwachen Anteile von SLM Solutions um mehr als sechseinhalb Prozent hoch. Der Ausblick des Herstellers von 3D-Druckern stimme zuversichtlich angesichts der Erwartung neuer Grossaufträge, schrieb Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank in einer Studie.

Ganz vorne im SDax kam den Anteilen der HHLA mit einem Plus von mehr als 6 Prozent eine Kaufempfehlung der Commerzbank zugute. Analyst Adrian Pehl zufolge dürfte der Hafenbetreiber einen starken Jahresauftakt verzeichnet haben./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---

(AWP)