Aktien Frankfurt: Dax hält sich leicht im Plus

Der Dax hat sich am Mittwoch leicht im Plus gehalten. Bis zum Mittag legte der deutsche Leitindex um 0,26 Prozent zu auf 11 338,92 Punkte. Dabei hatte sich nach Aussagen von Larry Kudlow, dem Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, zunächst ein deutlich stärkerer Anstieg in Richtung 11 400 Punkte abgezeichnet.