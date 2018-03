Aktien Frankfurt: Dax hält sich leicht im Plus - Richtungssuche dauert an

Der deutsche Leitindex legte am Nachmittag um 0,30 Prozent auf 12 253,14 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,70 Prozent auf 25 757,71 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,60 Prozent auf 2666,70 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex, der EuroStoxx 50 , kam hingegen mit plus 0,10 Prozent kaum vom Fleck.

Am Ende der zweitägigen Sitzung des Fed-Offenmarktausschusses fällt am Mittwoch die Leitzinsentscheidung in den USA. Eine Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte gilt als eingepreist, weshalb der Fokus auf Signalen der Notenbank über die Anzahl der weiteren Schritte in diesem Jahr liegen wird. Jüngste Äusserungen des neuen Fed-Chefs Jerome Powell hatten Spekulationen über womöglich vier Erhöhungen bis Jahresende befeuert. Bisher gelten drei als ausgemacht.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien des Dax-Neulings Covestro sowie die der Deutschen Börse nach positiven Studien Aufmerksamkeit auf sich. Um 2,6 Prozent ging es für Covestro nach einem Kommentar der Citigroup zum Kunststoff-Konzern an die Index-Spitze. Die Deutsche Börse profitierte mit plus 2,2 Prozent von Aussagen der britischen Bank HSBC über die monatlichen Handelszahlen des Marktbetreibers. Diesen entpuppten sich aktuell als regelrechte Kurstreiber, hiess es.

Schlusslicht im Leitindex hingegen waren die Henkel -Papiere, die um 1,8 Prozent nachgaben. Laut der Privatbank Metzler ist in der ersten Jahreshälfte beim Konsumgüterkonzern kaum mit Wachstum zu rechnen.

Im Index der mittelgrossen Unternehmen waren die Anteile von K+S besonders gefragt und legten als Favorit um 2,6 Prozent zu. Die Vorstände des Kali- und Salzproduzenten hatten in der vergangenen Woche in grösserem Umfang Aktien des eigenen Unternehmens gekauft, wie am Vorabend bekannt wurde. Am Markt kam dies als Vertrauensbeweis gut an.

Puma und Wacker Neuson beanspruchten die obersten Plätze im SDax mit plus 6,1 Prozent und plus 4,1 Prozent. Der Sportartikelhersteller Puma gab seine mittelfristigen Finanzziele bekannt und setzte Signale über die künftige Dividendenpolitik. Beginnend mit der Dividende für 2018 sollen zwischen 25 und 35 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden. Der Maschinenbauer Wacker Neuson überzeugte ergebnisseitig mit seinem Zahlenwerk zum abgelaufenen Geschäftsjahr und stellte zugleich einen Strategieplan vor.

Ausserhalb der wichtigen Indizes sprangen die Anteile von Tom Tailor um 4,7 Prozent hoch, nachdem der Modekonzern mit seiner Profitabilität überzeugte. Er meldete für 2017 das "beste Nachsteuerergebnis" der Firmengeschichte und gab auch einen erfreulichen Ausblick auf das Jahr 2018, den ein Händler zudem als "konservativ" einstufte.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,37 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 139,89 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 157,97 Punkte. Der Euro sank und kostete am Nachmittag 1,2273 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2309 (Freitag: 1,2301) Dollar festgesetzt./ck/jha/

(AWP)