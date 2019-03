Aktien Frankfurt: Dax hält sich stabil - Anleger setzen auf 'geordneten Brexit'

Am deutschen Aktienmarkt ist der Dax am Dienstag in einer recht engen Handelsspanne zwischen Gewinnen und Verlusten gependelt. Die 11 500-Punkte-Marke hielt allerdings. An den Börsen Europas drehe sich aktuell fast alles um den Brexit, hiess es von Marktbeobachtern. Dabei überwiege nach wie vor die Hoffnung auf einen "geordneten Austritt" Grossbritanniens aus der Europäischen Union, nachdem in der irischen Grenzfrage ein Kompromiss gefunden wurde.