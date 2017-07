Aktien Frankfurt: Dax hält sich stabil - JPMorgan-Zahlen belasten Deutsche Bank

Der Dax hat am Freitag seine zur Wochenmitte zurückeroberten Gewinne halten können. Die kurz zuvor veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA beeinflussten die Stimmung kaum. Die Anleger hielten sich weiterhin zurück, was vor allem auch der gestarteten Berichtssaison jenseits des Atlantiks geschuldet sei, hiess es. Der deutsche Leitindex trat am Nachmittag mit plus 0,02 Prozent auf 12 644,33 Punkte auf der Stelle. Im Wochenverlauf dagegen liegt das Plus aktuell bei 2 Prozent.