Aktien Frankfurt: Dax hält sich vor Quartalsausweis von US-Banken stabil

Der Dax hat auch am Freitag seine am Mittwoch zurückeroberten Gewinne gehalten. Insgesamt herrscht nach Einschätzung von Marktbeobachtern aber erst einmal wieder Vorsicht, da die Berichtssaison in den USA startet. Die Anleger hielten sich zurück, der deutsche Leitindex trat mit minus 0,08 Prozent auf 12 630,81 Punkte auf der Stelle. Im Wochenverlauf dagegen liegt das Plus aktuell bei 2 Prozent.