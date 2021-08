Aktien Frankfurt: Dax hängt vor US-Inflationsdaten unter dem Rekordhoch fest

Erneut schwerfällig hat sich der Dax am Mittwoch bislang präsentiert. Anleger erhoffen sich von den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten neue Impulse. Etwas unter der bisherigen Bestmarke von 15 810 Punkten notierte der deutsche Leitindex gegen Mittag mit plus 0,08 Prozent auf 15 783,25 Punkten. Vor den US-Daten gingen Marktteilnehmer keine unnötigen Risiken ein, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect.