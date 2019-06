Aktien Frankfurt: Dax im Plus - Anleger warten auf Trump und Xi Jinping

Vor den mit Spannung erwarteten US-chinesischen Gesprächen auf dem G20-Gipfel hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag bis zum Mittag im Plus gehalten. "Die Märkte hoffen, dass die Verhandlungen zwischen den USA und China wieder an Schwung gewinnen", sagte Marktbeobachter Milan Cutkovic von Axitrader. Der Dax verbuchte zuletzt einen Aufschlag von einem halben Prozent auf 12 331,85 Punkte.