Aktien Frankfurt: Dax im Plus - Ausflug über 11200 Punkte aber von kurzer Dauer

Die jüngste Gewinnsträhne im Dax hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Allerdings blieb der am Vormittag gelungene Sprung über die Marke von 11 200 Punkten zunächst ein kurzer Ausflug. Am Nachmittag stand der Leitindex noch mit plus 0,27 Prozent auf 11 156,59 Punkten.