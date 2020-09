Aktien Frankfurt: Dax im Plus - Zähes Ringen um die 13 000-Punkte-Marke

Der Dax kämpft am Dienstag zum Start in den September weiter mit der Marke von 13 000 Punkten. Gegen Mittag stand der Leitindex mit plus 0,69 Prozent bei 13 035,26 Punkten wieder etwas darüber, nachdem er zuvor zeitweise darunter gerutscht war. Der Dax setze die Konsolidierung unterhalb des am 21. Juli markierten Hochs seit dem Corona-Crash bei 13 313 Punkten fort, schrieben die Experten der Helaba in einem Marktkommentar.