Aktien Frankfurt: Dax kämpft sich wieder vor - Erholung stockt leicht

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag ins Stocken geraten. Allerdings gelang es dem Dax im Handelsverlauf seine frühen Verluste wieder nahezu auszugleichen. "Nach dem insgesamt guten Handelsstart in das neue Jahr herrscht heute etwas Vorsicht", sagte Aktienhändler Thorsten Engelmann bei der Investmentbank Pareto in Frankfurt. "Der Markt schwankt zwischen Gedanken darüber, dass die wirtschaftlichen Rahmendaten doch gar nicht so schlecht sind bis hin zu Sorgen und extremer Vorsicht über die unsichere Zukunft wegen Konjunktur, Politik und Zinsen."