Aktien Frankfurt: Dax kämpft wieder um die Marke von 12 900 Punkten

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch leichte Verluste verbucht. Nach einem freundlichen Start bröckelten die Gewinne ab. Am frühen Nachmittag stand der Dax dann mit 0,45 Prozent im Minus bei 12 847,53 Punkten. Die von US-Präsident Donald Trump gestoppten Verhandlungen über ein weiteres Konjunkturpaket in den Vereinigten Staaten waren allerdings nicht der Grund. Vielmehr verwiesen Börsianer auf die Charttechnik.