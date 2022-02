Aktien Frankfurt: Dax kann Gewinne nicht halten - Zu viele Belastungsfaktoren

Im getrübten Börsenumfeld haben am Montag die Anleger am deutschen Aktienmarkt die frühen Kursgewinne schnell genutzt, um zu verkaufen. "Jeder Erholungsversuch in Frankfurt wird schnell für Gewinnmitnahmen genutzt - ein Umstand, den wir so in den vergangenen zwei Jahren nicht gesehen haben", erläuterte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Gegen Mittag notierte der Dax mit minus 0,05 Prozent auf 15 092 Punkten, nachdem er kurz nach der Eröffnung noch bis auf über 15 200 Zähler zugelegt hatte.