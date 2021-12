Aktien Frankfurt: Dax kehrt fast zurück auf 15 800 Punkte

Von geldpolitischen Signalen der wichtigsten Währungshüter im Wochenverlauf lassen sich die Anleger in Europa nicht Bange machen. Der Dax setzte seinen Erholungskurs am Montag bis auf 15 794 Punkte fort und blieb damit nur knapp unter dem Hoch der Vorwoche. Am Nachmittag lag er mit 0,9 Prozent im Plus bei 15 763 Punkten. Der Dax hat sich nach seinem kräftigen Rückschlag vom Rekordhoch Mitte November bei 16 290 Punkte auf rund 15 000 Punkte zum Monatsende zuletzt wieder gefangen. Er hielt, wenn auch mit Mühe, seine 200-Tage-Linie, die bei Börsianern als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt.