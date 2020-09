Aktien Frankfurt: Dax knickt ein nach TV-Duell im US-Wahlkampf

Das von Beobachtern als chaotisch gewertete TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in die Flucht getrieben. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,69 Prozent tiefer bei 12 737,27 Punkten. Der MDax der 60 mittelgrossen Börsentitel sank um 0,54 Prozent auf 26 822,94 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,7 Prozent.