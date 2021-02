Aktien Frankfurt: Dax könnte wieder an 14000er Marke scheitern

Der Dax droht am Donnerstag erneut an der Hürde von 14 000 Punkten zu scheitern. Damit würde sich die Hängepartie der vergangenen Wochen an und unterhalb dieser runden Marke fortsetzen. Zwar liess der Dax diese im frühen Handel zunächst hinter sich, anschliessend fiel er aber wieder darunter. Zuletzt lag er mit 0,28 Prozent im Plus bei 13 973 Punkten.