Aktien Frankfurt: Dax kommt nicht vom Fleck

Der Dax pendelte in engen Grenzen um die Hürde bei rund 13 300 Punkten und notierte nachmittags zuletzt 0,14 Prozent im Plus bei 13 308,37 Zählern. Der MDax der 60 mittelgrossen Werte legte um 0,34 Prozent auf 29 127,94 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 rückte um rund 0,2 Prozent vor.

"Das Thema Lock-Down-Ausweitung in Deutschland ist präsent und es wird weiter über die wirtschaftlichen Folgen spekuliert. Darunter leiden heute wieder einmal die Aktien der Automotive-Unternehmen und die Titel aus dem Chemiesektor", bemerkte Comdirect-Marktexperte Andreas Lipkow. Zuversichtlicher seien die Investoren für Technologiewerte und die defensiven Vertreter aus der Immobilienbranche.

Die Papiere von Bechtle nahmen ihre Rekordjagd mit einem Höchststand von 184,90 Euro wieder auf. Zuletzt notierten sie 2,1 Prozent im Plus bei 183,80 Euro. Im bisherigen Monatsverlauf gewannen die Aktien des IT-Dienstleisters damit rund 25 Prozent, im bisherigen Jahresverlauf sogar fast 50 Prozent.

Die Aktien von Aixtron stiegen um 2,6 Prozent. Neben guten Vorgaben von der Technologiebörse Nasdaq half den Papieren des LED- und Chipindustrieausrüsters auch die Aufnahme in die Empfehlungsliste der DZ Bank. Analyst Harald Schnitzer lobte das starke Technologieportfolio in der Opto- und Leistungselektronik und die klare Marktführerschaft in vielen Segmenten. Zudem verfüge Aixtron über hohe liquide Mittel und sei ohne Bankverbindlichkeiten.

Nach aktuellen Geschäftszahlen rückten die Papiere von Instone um 3,1 Prozent vor. Warburg-Analyst Philipp Kaiser lobte beim Immobilienentwickler ein "solides Quartal in unsicheren Zeiten". Auch die Neunmonatszahlen untermauerten seine positive Einschätzung.

Die Anteilsscheine von Befesa setzten ihre Rally mit plus 4,8 Prozent fort und bauten den Monatsgewinn damit auf rund 22 Prozent aus. Tags zuvor hatte der Industrierecycler den Anlegern die Zahlung einer weiteren Dividende von 0,29 Euro je Aktie angekündigt.

Eine negative Analystenstudie warf die Aktien von Ceconomy um 2,5 Prozent zurück. Barclays-Experte Nicolas Champ sorgte mit seinem "Underweight"-Votum und einem Ziel von 3,60 Euro für Mollstimmung. Er sieht dunkle Wolken für die Gewinnentwicklung und den Mittelzufluss im Geschäftsjahr 2020/2021 heraufziehen.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1898 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1890 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 146,14 Punkte. Der Bund-Future gewann am frühen Nachmittag 0,18 Prozent auf 175,53 Punkte./edh/mis

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

(AWP)