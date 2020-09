Aktien Frankfurt: Dax kratzt an Vorkrisenniveau

Befeuert von der Rekordjagd an den US-Börsen, einer fortgesetzten Euro-Schwäche und Hilfen Frankreichs für die heimische Wirtschaft ist der Dax am Donnerstag kräftig gestiegen. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,92 Prozent auf 13 365,89 Punkte. Am Vormittag war er sogar auf ein neues Hoch seit Beginn des Corona-Crashs im Februar gestiegen. Mit in der Spitze 13 460 Punkten fehlten ihm nur gut 40 Zähler, um die Kurslücke, die der Dax am 24. Februar aufgerissen hatte, zu schliessen.