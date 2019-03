Aktien Frankfurt: Dax lahmt - Wirtschaftsnachrichten aus China bremsen

Schwache Konjunktursignale aus China haben den Dax am Dienstag in Schach gehalten. Der deutsche Leitindex pendelte bis zum Nachmittag um seinen Schlusskurs vom Vortag. Zuletzt gab er denkbar knapp um 0,03 Prozent auf 11 588,80 Punkte nach. Bereits am Vortag hatte der Dax nach seinem jüngsten Kursanstieg Ermüdungserscheinungen gezeigt.