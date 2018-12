Aktien Frankfurt: Dax legt vor Fed-Entscheid etwas zu

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt wagen sich am Mittwoch vor dem Zinsentscheid in den USA vorsichtig aus der Deckung. Dem Dax gelang ein positiver Start, den er zuletzt mit einem Zugewinn von 0,43 Prozent auf 10 787,04 Punkte versilberte. Experten zufolge verdaut der Markt damit weiter die jüngste Flaute, die ihn vor wenigen Tagen noch auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gedrückt hatte.