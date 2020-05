Aktien Frankfurt: Dax legt weiter zu - Aufwärts-Dynamik lässt aber etwas nach

Der Dax hat am Donnerstagnachmittag weiter zugelegt. Allerdings kam er mit plus 0,57 Prozent auf 11 724,49 Zähler nicht mehr ganz an sein am Vormittag erreichtes Tageshoch heran. Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank sprach von ersten Ermüdungserscheinungen nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Tage.