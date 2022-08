Aktien Frankfurt: Dax legt weiter zu - Quartalszahlen kommen gut an

Die Mitte Juli begonnene Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Unterstützung erhielten die Kurse von soliden Konjunkturdaten aus den USA. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq hatten die Notierungen daraufhin kräftig zugelegt. Aber auch die heimischen Quartalsberichte kamen überwiegend gut an. Der Leitindex Dax stieg am frühen Mittag um 0,85 Prozent auf 13 703,46 Punkte.